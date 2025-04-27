Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу – Шмигаль
Денис Шмигаль (Фото: Кабінет міністрів)

Україна та США домовились, що в угоді про ресурси не буде зараховуватись допомога, яку Штати надали до підписання документа. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом на Spring Meetings Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

"Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", – заявив голова українського уряду після заходу у Штатах.

За його словами, під час зустрічі з головою Мінфіну США окремою темою розмови була угода про ресурси.

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Шмигаль зазначив, що над документом працюють юридичні команди і є "хороший прогрес".

"Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України", – розповів посадовець.

Він наголосив, що угода обов'язково повинна бути ратифікована парламентом.

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