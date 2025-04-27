Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу – Шмигаль
Україна та США домовились, що в угоді про ресурси не буде зараховуватись допомога, яку Штати надали до підписання документа. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом на Spring Meetings Світового банку та Міжнародного валютного фонду.
"Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", – заявив голова українського уряду після заходу у Штатах.
За його словами, під час зустрічі з головою Мінфіну США окремою темою розмови була угода про ресурси.
Шмигаль зазначив, що над документом працюють юридичні команди і є "хороший прогрес".
"Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України", – розповів посадовець.
Він наголосив, що угода обов'язково повинна бути ратифікована парламентом.
- Наприкінці лютого 2025 року Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського в США.
- Зеленський заявляв, що не збирається визнавати боргом допомогу, отриману від США раніше. Натомість Трамп хотів коштом угоди про ресурси компенсувати витрати Штатів на підтримку України.
- 17 квітня Україна та США підписали меморандум, що засвідчує "конструктивну спільну роботу" команд двох країн та намір укласти угоду про ресурси. Згодом був оприлюднений текст документа.