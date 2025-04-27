Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу – Шмигаль

Денис Шмигаль (Фото: Кабінет міністрів)

Україна та США домовились, що в угоді про ресурси не буде зараховуватись допомога, яку Штати надали до підписання документа. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом на Spring Meetings Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

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"Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", – заявив голова українського уряду після заходу у Штатах.

За його словами, під час зустрічі з головою Мінфіну США окремою темою розмови була угода про ресурси.

Шмигаль зазначив, що над документом працюють юридичні команди і є "хороший прогрес".

"Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України", – розповів посадовець.

Він наголосив, що угода обов'язково повинна бути ратифікована парламентом.

Наприкінці лютого 2025 року Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського в США.

Зеленський заявляв, що не збирається визнавати боргом допомогу, отриману від США раніше. Натомість Трамп хотів коштом угоди про ресурси компенсувати витрати Штатів на підтримку України.

17 квітня Україна та США підписали меморандум, що засвідчує "конструктивну спільну роботу" команд двох країн та намір укласти угоду про ресурси. Згодом був оприлюднений текст документа.