Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала в зоне АТО 1200 взрывов

4 и 5 февраля большинство взрывов было зафиксировано в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что за минувшие сутки зафиксировала в Донецкой области 1200 взрывов. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечерами 3 и 4 февраля, учитывая более чем 800 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом, передает УНИАН.

В следующие 24 часа СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, чем между вечерами 3 и 4 февраля, учитывая около 1200 взрывов.

4 и 5 февраля большинство взрывов было зафиксировано в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта.

"В Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня между вечерами 3 и 4 февраля, учитывая более чем 150 взрывов относительно предыдущего отчетного периода. Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ, снова уменьшилась в течение следующих 24 часов, учитывая 21 взрыв", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что на Донецкой фильтровальной станции восстановили водоснабжение.

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