За неделю боевики выпустили по Донбассу 7,5 тысяч мин и снарядов

Большинство огневых позиций артиллерии противника развернуто в границах н. п. Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Макеевка, Землянки и Криничная

В период с 30 января по 6 февраля в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Опытное и шахты Бутовка российско-террористические войска выпустили не менее 7,5 тыс. мин и снарядов. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

При этом большинство огневых позиций артиллерии противника развернуто в границах населенных пунктов Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Макеевка, Землянки и Криничная.

Основная часть боеприпасов на позиции завозилась с мест складирования в районах населенных пунктов Макеевка и Горловка.

За этот же период только в район Горловки из России было доставлено более 100 тонн боеприпасов.

Накануне сообщалось, что со стороны Макеевки на Харцызск прошло семь грузовиков с надписью "груз 200". Ранее в этом же районе были замечены на стоянке 10 грузовиков с такой же надписью на бортах. Дальнейшее направление движения - в сторону РФ, отмечают агенты разведки.

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