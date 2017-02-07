В Лобачево украинских офицеров СЦКК обстрелял снайпер боевиков

Раненых и погибших нет, поврежден автомобиль миссии

Вчера, 6 февраля, офицеры украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня попали под обстрел боевиков террористической организации ЛНР в Лобачево Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вчера во время проведения фотофиксации обстрела противником мирного населенного пункта Лобачево, российско-террористическими войсками было совершено коварное нападение на офицеров украинской стороны СЦКК. Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления в Донбассе, попали под снайперский огонь", - отметили в пресс-центре.



Раненых и погибших нет. Поврежден автомобиль миссии.



"Стоит обратить внимание, что все автомобили были соответственно маркированы большими знаками, а офицеры имели шевроны наблюдательной миссии. Подчеркиваем, что это является грубым нарушением всех международных соглашений", - сказали в пресс-центре.



18 августа

18 августа сообщалось , что боевики террористической организации ЛНР на оккупированной территории недалеко от села Лобачево, которое находится под контролем ВСУ, разместили флаг республики Ингушетия Российской Федерации.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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