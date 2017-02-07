РФ отправила в Донбасс две батальонно-тактические группы и броню
C 30 января по 6 февраля через подконтрольные террористам пункты пропуска на границе "Изварино" и "Гуково" на временно оккупированную территорию Донецкой области из РФ переброшено более 80 единиц бронетехники. Об этом говорится в сводке военных экспертов группы Информационное сопротивление.
Среди поставленного оккупационному контингенту и формированиям коллаборационистов - танки, бронетранспортеры, пусковые установки РСЗО БМ-21 Град, а также гаубицы Д-30.
По данным информаторов ИС в зоне АТО, на ж/д станции Донецк и Иловайск прибыло в общей сложности более 40 платформ с боевой техникой.
За тот же период в район Харцызска (на территорию Харцызского трубного завода) из России переброшено две батальонно-тактические группы (БТГр), укомплектованные военнослужащими регулярной российской армии. В этот же район оккупанты перебросили по восемь танков, гаубиц Д-30 и минометов калибра 120 мм, а также 14 боевых машин пехоты. Позже было зафиксировано перемещение этих БТГр в полном составе в направлении Макеевки.
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Подконтрольная Кремлю террористическая организация ДНР продолжает проводить "мобилизация" всех "силовых структур". Из отпусков были отозваны все боевики, подразделения приведены в полную боеготовность. Все незаконные вооруженные формирования ДНР, подразделения "полиции" и "МГБ" переведены на казарменное положение по месту дислокации до особого распоряжения. Оккупанты также проводят мероприятия по возможной эвакуации.
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