Боевикам ДНР приказали открывать огонь при неповиновении на КПП

Российское командование приказало патрулям боевиков проводить тщательную проверку всех гражданских лиц в Донецке и других населенных пунктах

С целью скрыть преступную деятельность своих артиллерийских подразделений, российское командование "1 АК ДНР" отдало приказ на усиление контроля за перемещением гражданских лиц в Донецке и других населенных пунктах. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Российское командование приказало патрулям проводить тщательную проверку всех гражданских лиц; предотвращать осуществление ими фото и видеосъемки ведения артиллерийского огня из жилых районов; а в случае неповиновения открывать огонь на поражение без предупреждения.

Ранее сообщалось, что в период с 30 января по 6 февраля в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Опытное и шахты Бутовка российско-террористические войска выпустили не менее 7,5 тыс. мин и снарядов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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