ОБСЕ предупредила о возможной эскалации в Донбассе
07.02.2017 10:53
Тяжелое вооружение находится в зоне безопасности, военные позиции очень близко друг от друга, сказали в ОБСЕ
Фото: osce.org
Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг не исключает нового витка эскалации ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент ЛІГА.net.
"Тяжелое вооружение все еще находится в зоне безопасности, военные позиции очень близко друг от друга, что означает, что компоненты для нового витка эскалации находятся на месте. И каждый день мы фиксируем новые компоненты", - сказал Хуг.
По его словам, в настоящий момент боевые действия в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта несколько приостановились.
"За последние 24 часа СММ зафиксировала около 13 тыс нарушений перемирия", - отметил Хуг.
"Тяжелое вооружение все еще находится в зоне безопасности, военные позиции очень близко друг от друга, что означает, что компоненты для нового витка эскалации находятся на месте. И каждый день мы фиксируем новые компоненты", - сказал Хуг.
По его словам, в настоящий момент боевые действия в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта несколько приостановились.
"За последние 24 часа СММ зафиксировала около 13 тыс нарушений перемирия", - отметил Хуг.
Он подчеркнул, что 31 января и 1 февраля эта цифра достигала около 10 тысяч только за один день.
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По данным воздушного наблюдения ОБСЕ, были обнаружены тысячи новых воронок в районе Авдеевки и Ясиноватой, начиная с 28 января этого года.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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