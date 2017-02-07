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Авдеевка полностью подключена к электроснабжению

07.02.2017 11:59
К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков
Авдеевка полностью подключена к электроснабжению
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

По состоянию на 08:00 в Авдеевке восстановлено электро- и водоснабжение для жителей города. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К централизованному электроснабжению подключены все жители города. 

Пока нет  электроснабжения в трех населенных пунктах Ясиноватского района (села Каменка, Веселое и Петровское, - ред.), расположенных вблизи Авдеевки. 

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К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

6 февраля была возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов, на учебу в школах пришли 505 учеников. Начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.  

Проведены восстановительные работы по 40 адресам Авдеевки и обеспечена обивка окон частных жилых домов (139 штук, - ред) общей площадью 208,5 кв м, а также покрытия крыш домов общей площадью 149 кв м.


Энергетики вчера смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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