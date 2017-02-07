Авдеевка полностью подключена к электроснабжению

К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков

По состоянию на 08:00 в Авдеевке восстановлено электро- и водоснабжение для жителей города. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К централизованному электроснабжению подключены все жители города.





Пока нет электроснабжения в трех населенных пунктах Ясиноватского района (села Каменка, Веселое и Петровское, - ред.), расположенных вблизи Авдеевки.











К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.



6 февраля была возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов, на учебу в школах 6 февраля была возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов, на учебу в школах пришли 505 учеников. Начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.





Проведены восстановительные работы по 40 адресам Авдеевки и обеспечена обивка окон частных жилых домов (139 штук, - ред) общей площадью 208,5 кв м, а также покрытия крыш домов общей площадью 149 кв м.











Энергетики вчера смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.





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