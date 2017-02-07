ОБСЕ предложили инспектировать Авдеевский коксохим: фото

Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов встретился с первым заместителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов предложил первому замглавы миссии Александру Хугу ввести режим полного инспектирования территории завода силами ОБСЕ и СЦКК. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Предложил ввести режим полного инспектирования территории завода силами ОБСЕ и СЦКК для исключения распространяемых в прессе ОРДЛО бредовых новостей о размещении у нас "Точек "У", - сказал Магомедов.











По его словам, оружия на заводе не было и нет. "И не будет - у нас опасное производство, и руководство ВСУ это понимает", - подчеркнул Магомедов.



Он добавил, что Хуг во время встречи детально изучил систему энергоснабжения АКХЗ и Авдеевки и все риски, связанные с нахождением Донецкой фильтровальной станции и завода всего на одном вводе.





"Пообещал со своей стороны приложить все усилия для обеспечения гарантий обеих сторон для ремонта линии Макеевка-1. Очень надеюсь на продолжение ремонтно-восстановительных работ, учитывая что один ввод не позволяет вывести ползавода из режима консервации", - отметил Магомедов.





Энергетики вчера смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.





Читайте также: Авдеевка полностью подключена к электроснабжению





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.