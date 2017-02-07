Карта АТО: в Верхнеторецком ранен военный, погибших за сутки нет

Отечественные Вооруженные силы в войне России против Украины понесли вчера только санитарные потери - военнослужащий был ранен в пригороде Донецка

Вчера, 6 февраля 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в результате активных боевых действий был ранен военнослужащий. Об этом на брифинге рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, один военный получил ранение", - сообщил полковник.

По словам пресс-офицера, военнослужащий был ранен в районе Верхнеторецкого под обстрелом оккупантов.

Верхнеторецкое на карте региона:





Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из минометов поселок Курдюмовка Донецкой области. В результате обстрела погиб подросток 2001 года рождения.

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По состоянию на полночь 7 февраля 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):









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