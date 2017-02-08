Пропаганда РФ использует местных провокаторов в Донбассе - ГУР
Оккупационное командование из РФ активизировало конвейер по созданию провокационных и фейковых материалов для дискредитации сил АТО и обвинения их в нарушении минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки на Facebook-странице сообщества.
"Привлекаются съемочные группы ведущих российских телеканалов Россия 1, НТВ, Рен-ТВ на донецком и мариупольском направлениях для которых для создания резонансных материалов используют специально подготовленных провокаторов из числа местных жителей", - пишет разведка.
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По данным информаторов на территории временно оккупированного Крыма, личный состав 810-й ОБМП (Севастополь) ЧФ ВС России, который проходит подготовку для участия в сирийской войне, вынужден тратить собственные средства для оборудования мест проживания на полигоне.
При этом российские военнослужащие возмущены невыплатой жалования за выполнение задач за рубежом, отмечает ГУР.
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