Пропаганда РФ использует местных провокаторов в Донбассе - ГУР

Обострение на фронте повлекло за собой активизацию подельников оккупанта из числа российских СМИ: "журналисты" в Донбассе снимают новые фейки об АТО

Оккупационное командование из РФ активизировало конвейер по созданию провокационных и фейковых материалов для дискредитации сил АТО и обвинения их в нарушении минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки на Facebook-странице сообщества.

"Привлекаются съемочные группы ведущих российских телеканалов Россия 1, НТВ, Рен-ТВ на донецком и мариупольском направлениях для которых для создания резонансных материалов используют специально подготовленных провокаторов из числа местных жителей", - пишет разведка.

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По данным информаторов на территории временно оккупированного Крыма, личный состав 810-й ОБМП (Севастополь) ЧФ ВС России, который проходит подготовку для участия в сирийской войне, вынужден тратить собственные средства для оборудования мест проживания на полигоне.

При этом российские военнослужащие возмущены невыплатой жалования за выполнение задач за рубежом, отмечает ГУР.

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