В Луганской области боец АТО подорвался на растяжке

Военнослужащий получил тяжелые минно-взрывные и осколочные ранения, отметили в Нацполиции

Украинский военный подорвался на растяжке в районе села Сизое в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

"Военнослужащий получил тяжелые минно-взрывные и осколочные ранения в результате подрыва на растяжке", - отметили в пресс-службе.

Во время обстрелов со стороны боевиков села Троицкое осколочные ранения получил еще один украинский военный.

В течение суток полицейские зарегистрировали 20 фактов обстрелов террористами территорий Луганской области.

Боевики 89 раз нарушили режим тишины за минувшие сутки.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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