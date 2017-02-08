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Карта АТО: в Донбассе ранены шестеро военных, погибших нет

08.02.2017 13:30
Отечественные Вооруженные силы в войне России против Украины понесли вчера только санитарные потери - шестеро военнослужащих были ранены
Карта АТО: в Донбассе ранены шестеро военных, погибших нет
Скриншот из видеозаписи

Вчера, 7 февраля 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в боях с оккупантами были ранены шестеро военнослужащих. Об этом на брифинге рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, шестеро бойцов Вооруженных Сил Украины получили ранения и боевые травмы", - сообщил полковник.

По состоянию на полночь 8 февраля 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):


Сегодня утром, 8 февраля, в Донецке в результате взрыва был ликвидирован один из полевых командиров незаконных вооруженных формирований во временно оккупированной части Донбасса Михаил Толстых, известный в СМИ по кличке "Гиви". 

Читайте также: Причастность РФ к ликвидации Гиви: в Кремле отрицают обвинения

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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