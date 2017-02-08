Карта АТО: в Донбассе ранены шестеро военных, погибших нет
Вчера, 7 февраля 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в боях с оккупантами были ранены шестеро военнослужащих. Об этом на брифинге рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает корреспондент ЛІГА.net.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, шестеро бойцов Вооруженных Сил Украины получили ранения и боевые травмы", - сообщил полковник.
По состоянию на полночь 8 февраля 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):
Сегодня утром, 8 февраля, в Донецке в результате взрыва был ликвидирован один из полевых командиров незаконных вооруженных формирований во временно оккупированной части Донбасса Михаил Толстых, известный в СМИ по кличке "Гиви".
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