В суд передано дело "чиновника" псевдоминистерства ЛНР

Гражданина Украины обвиняют в участии в деятельности террористической организации, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы

Прокуратура Луганской области передала в суд обвинительный акт в отношении "чиновника" так называемого министерства террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Гражданин Украины обвиняется в участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), ему грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.



Как установило следствие, в мае 2015 года обвиняемый вступил в структурное подразделение так называемого министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.



Там он был назначен на должность "начальника учебно-методического центра министерства" и взял на себя обязательство подбирать новых участников "ведомства" и его "структурных подразделений", руководить деятельностью подведомственных "учреждений", "организаций", "предприятий". Таким образом, псевдоруководитель в настоящее время продолжает участвовать в деятельности террористической организации ЛНР, отмечают в прокуратуре.



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"Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, оно объявлено в розыск и на основании постановления следственного судьи в отношении него осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.



6 февраля 2017 года сообщалось, что в Луганской области будут судить гражданку Украины по обвинению в организации и обеспечении проведения так называемого "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР весной 2014 года.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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