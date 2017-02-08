Прокуратура подозревает одного из главарей ДНР в похищении детей

"Министр госбезопасности" террористов приказал похитить четверых украинских подростков

Гражданину РФ Павленко В.Н., которого террористы ДНР называют своим "министром госбезопасности", объявлено подозрение в незаконном лишении свободы четырех украинских подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы членами террористической организации ДНР четверых подростков.

Следователи установили, что в сентябре 2016 года по приказу Павленко террористы незаконно лишили свободы четырех граждан Украины 1998-2001 годов рождения.

По информации правоохранителей, боевики подозревают подростков в совершении преступлений. Сейчас их продолжают незаконно удерживать под стражей.

По данному факту проводится специальное (заочное) досудебное расследование, поскольку правонарушители находятся на временно оккупированной территории.

"В настоящее время так называемом министру государственной безопасности террористической организации ДНР, которым является гражданин Российской Федерации Павленко В.Н., официально объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц) УК", - сказано в сообщении.

Специальное досудебное расследование продолжается.

По словам Ирины Геращенко, вопрос об освобождении детей неоднократно поднимался на встречах трехсторонней контактной группы в Минске. Однако боевики отказались их отпускать.

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