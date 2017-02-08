Штаб АТО: боевики обстреливали Авдеевку из танка, потерь нет

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 25 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день потерь нет

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 25 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один украинский военнослужащий не был ранен и не погиб.

На донецком направлении оккупанты из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Невельске, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое и Зайцево. По Авдеевке огонь также вел танк.

На луганском направлении из 152-мм артиллерии боевики обстреливали Новотошковское, из гранатометов и стрелкового оружия - Катериновку и Новоалександровку.

На мариупольском направлении наемники из минометов открывали огонь по Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому и Гнутово.

Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе шестеро военнослужащих получили ранения, никто не погиб.

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