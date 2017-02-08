Порошенко наградил военных и спасателей за защиту Авдеевки

Президент наградил 48 военных орденами Богдана Хмельницкого, а также орденами "За мужество". Также награды получили пятеро спасателей

Президент Петр Порошенко вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных сил Украины и сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за защиту Авдеевки. Об этом сообщает пресс-служба главы государство.

Порошенко поблагодарил военных 72-й механизированной бригады за мужество и героизм, проявленные ими в защите Авдеевки, а также спасателям, которые под постоянными обстрелами делали все возможное, оказывая помощь жителям этого города.

Порошенко наградил 48 военных орденами Богдана Хмельницкого, а также орденами "За мужество".

В ГосЧС отмечают, что пятеро спасателей Донецкой области получили государственные награды за личное мужество и высокий профессионализм, эти спасатели с 30 января по 5 февраля во время обстрелов оказывали помощь жителям Авдеевки.

Ранее Порошенко отметил высокими государственными наградами 48 военнослужащих ВСУ, которые отличились в ходе боевых действий в районе Авдеевки.

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