Боевики из танков обстреляли Авдеевку - штаб
На донецком направлении из 152 мм артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Луганское. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево. По Луганскому и Авдеевке огонь вели танки.
На луганском направлении из артиллерии 152 и 122 мм террористы обстреливали Новотошковское и Крымское. Из минометов - Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Катериновку, Попасную, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. По Новозвановке вели огонь БМП и БТР врага.
На мариупольском направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Марьинку, Лебединское и Широкино. Из минометов - Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия Лебединское, Водяное, Павлополь, Широкино и Гнутово.
Всего было зафиксировано 82 обстрела. Потерь среди украинских военных нет.
7 февраля 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в боях с оккупантами были ранены шестеро военнослужащих.
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