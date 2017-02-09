Князев о Княжичах: Мы закончили, дальше дело Генпрокуратуры

Новый глава Национальной полиции отметил, что одним из факторов, которые привели к трагедии в Княжичах, является "в том числе и непрофессионализм"

Новый глава Национальной полиции Сергей Князев назвал перестрелку между правоохранителями в Княжичах "трагедией и катастрофой". Об этом он заявил в эфире телеканала 24.

"Все что сделала полиция - уже все сделала. Люди убиты, вдовы дома... Вся ситуация, которая сложилась и которая привела к такому печальному финалу уже - де-факто. Все, точка. Дальше Генеральная прокуратура расставляет все на свои места", - отметил он.

Князев отметил, что полиция провела по факту внутреннее служебное расследование, и передала свою версию следственным органам ГПУ. Он также добавил, что такая ситуация - "это в том числе и непрофессионализм".

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Ночью, 4 декабря 2016 года, в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.

По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК - убийство.

На тот момент исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян отстранил всех правоохранителей, принимавших участие в спецоперации в Княжичах.

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