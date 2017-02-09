Боевики обстреляли несколько сел: жители остались без света, воды
Вчера в 21:05 в районе населенного пункта Талаковка произошел обстрел боевиками, в результате которого осколками была повреждена электростанция. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
Талаковка и Гнутово, а также около 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения.
Как сообщил поселковый голова Талаковки Вячеслав Салгалов, из-за повреждений подстанции остановилась котельная, снабжающая теплом школу и детский садик поселка. По его словам, занятия временно приостановлены.
Жертв или пострадавших среди мирных жителей нет.
По информации пресс-службы Луганской ОВГА, вчера вечером боевики предприняли обстрелов производственных сооружений Заневской насосной станции второго подъема.
"В результате атаки объект был обесточен, а без централизованного водоснабжения остались около пяти тысяч жителей населенных пунктов Тошковка и Тошковка-1", - сказал заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.
Боевики из танков обстреляли Авдеевку за минувшие сутки.
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