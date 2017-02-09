Главари боевиков забеспокоились после ликвидации Гиви - ГУР
Ликвидация полевого командира оккупационных войск в Донбассе Михаила Толстых, известного по уголовной кличке "Гиви", деморализовала командный состав "армий ЛНР/ДНР". Об этом со ссылкой на информаторов, близких к подотчетным Кремлю главарям террористических организаций, сообщает Главное управление разведки на своей Facebook-странице.
По данным ГУР, пока еще живые командиры незаконных вооруженных формирований на востоке Украины внезапно "осознали возможность своего физического уничтожения".
Читайте также: Ликвидация Гиви: эксперт прогнозирует, кто будет следующим
Тем временем войска гибридной армии РФ воюют не только против сил АТО, но и с эпидемией гриппа. В подразделении боевиков из "армии ЛНР", расквартированном в Брянке, "наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации".
"Более трети личного состава передовых подразделений заболели гриппом, ОРЗ и госпитализированы", - сообщает агентура.
Читайте также: "Вжух! И прилетел Шмель". Реакция соцсетей на ликвидацию Гиви
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:40
-
11:23
-
10:47
-
09:00
-
08:43