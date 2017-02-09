Главари боевиков забеспокоились после ликвидации Гиви - ГУР

Агентура докладывает: "в кабинетах" у командования террористов на временно оккупированном Донбассе "осознали возможность" разделить судьбу Толстых

Ликвидация полевого командира оккупационных войск в Донбассе Михаила Толстых, известного по уголовной кличке "Гиви", деморализовала командный состав "армий ЛНР/ДНР". Об этом со ссылкой на информаторов, близких к подотчетным Кремлю главарям террористических организаций, сообщает Главное управление разведки на своей Facebook-странице.

По данным ГУР, пока еще живые командиры незаконных вооруженных формирований на востоке Украины внезапно "осознали возможность своего физического уничтожения".

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Тем временем войска гибридной армии РФ воюют не только против сил АТО, но и с эпидемией гриппа. В подразделении боевиков из "армии ЛНР", расквартированном в Брянке, "наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации".

"Более трети личного состава передовых подразделений заболели гриппом, ОРЗ и госпитализированы", - сообщает агентура.

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