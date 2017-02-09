Блокада в зоне АТО: Среди участников есть россияне - полиция

География проживания участников блокады - Ивано-Франковская область, Крым, Запорожье, Харьковщина, Грузия, Канада и Россия, отметили в полиции

ГУ Нацполиции в Донецкой области заявили, что некоторые из тех, кто блокировал автодорогу Бахмут-Константиновка, находятся в розыске. Об этом у себя в Facebook cообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Мы проверили "добропорядочных граждан", которые 6 февраля 2017 года осуществляли противозаконное блокирование автодороги Бахмут-Константиновка. Из 28 человек: житель Николаевской области, который находился в розыске по ст.125 УК, житель Соледара, который ранее привлекался к уголовной ответственности и еще двое ранее судимых граждан Украины", - сказал Аброськин.

По его словам, также участвовали в противоправных действиях двое граждан Грузии и один гражданин Канады, который ничего не смог объяснить - ни что он делал, ни за что стоял.

"Кстати, география проживания этих граждан, "регулировщиков с дрынами и в балаклавах - Ивано-Франковская область, Крым, Запорожье, Харьковщина, Грузия, Канада и Россия", - добавил Аброськин.

7 февраля он заявил, что никто не имеет права блокировать дорогу в военное в время в регионе, и такие поступки вызывают презрение.

6 февраля сообщалось , что вблизи города Часов Яр Донецкой для разблокирования дорог были задействованы силы Нацполиции.





2 февраля участники блокады оккупированного Донбасса заблокировали движение на железнодорожном переезде на станции Курдюмовка.

30 января сообщалось, что в Луганской области на железной дороге участники блокады заявили о возможном уничтожении магистралей в случае их разгона. 27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах. 26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса. 25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово. Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия. Читайте также: Блокада оккупированных территорий: что ещё, кроме пара По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство. Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины. Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сказал, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.

Читайте также: Аброськин о блокаде: Придет время - надо будет собирать камни ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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