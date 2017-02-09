Вчера силы АТО в Донбассе воевали без потерь

За 8 февраля 2017 года, несмотря на продолжение активных боев на фоне эскалации, никто среди украинских военнослужащих от рук врага не пострадал

Вчера, 8 февраля 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в боевых действиях никто из военнослужащих не погиб и не был ранен. Об этом на брифинге рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"Наш брифинг мы можем начать с хорошей новости: за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сообщил полковник.

Сегодня разведка сообщила, что вчерашняя ликвидация полевого командира "Гиви" деморализовала командный состав "армий ЛНР/ДНР": пока еще живые командиры незаконных вооруженных формирований "осознали возможность своего физического уничтожения".

Между тем, за минувшие несколько суток ОБСЕ зафиксировала в Дебальцево и Светлодарске более 300 взрывов.

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