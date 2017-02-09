Из-за обстрелов боевиками обесточена электроподстанция - штаб

В результате обстрела были обесточены несколько населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения

9 февраля в результате артобстрела российско-оккупационными войсками позиций сил АТО на мариупольском направлении была выведена из строя электрическая подстанция. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В результате обстрела были обесточены несколько населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения. Среди них Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединский и Сартана. Также была обесточена и прекратила работу мариупольская газораспределительная станция.

"В результате восстановительных работ, которые продолжаются до сих пор, частично восстановлено электроснабжение. Полностью восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты планируют уже через несколько часов", - отметили в пресс-центре.

Боевики обстреляли несколько сел: жители остались без света, воды.

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