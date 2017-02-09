Боевик банды Гиви: Мы сами убили его за предательство

Толстых убили за то, что он бросил своих боевиков во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года

Житель Москвы Игорь Мыльцев, представившийся бойцом подразделения террориста Михаила Толстых (Гиви) Сомали заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов подразделения. Об этом пишет российское издание Новая газета.

Мыльцев заявил, что обвинения главарей ДНР в адрес украинских спецслужб являются "смешными".

По его словам, Толстых убили за то, что он бросил своих боевиков во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

Мыльцев утверждает, что во время боев Толстых сам прострелил себе ногу, чтобы избежать участия в столкновениях.

"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара стоять до конца! И тут он, наверное, понял, что это все - конец. Прострелил себе ногу и начал кричать. Его потащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия", - сказал Мыльцев.

Он отметил, что после покушения на Арсения Павлова (Моторола) Толстых всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

Мыльцев при этом говорит, что сейчас находится в окрестностях Донецка.

8 февраля в оккупированном Донецке был ликвидирован один из полевых командиров террористической организации ДНР Михаил Толстых, известный в СМИ по прозвищу Гиви.

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