Под Мариуполем 24-летний местный житель подорвался на мине
24-летний молодой человек подорвался на мине на трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Согласно сообщению, в результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей.
В полиции сообщили, что сейчас парня оперируют.
Это первый случай подрыва мирного жителя на мине в 2017 году.
В конце января специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик выразил обеспокоенность увеличением количества жертв среди гражданских в результате боевых действий.
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