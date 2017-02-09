Под Мариуполем 24-летний местный житель подорвался на мине

Это первый случай подрыва мирного жителя на мине в 2017 году

24-летний молодой человек подорвался на мине на трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Согласно сообщению, в результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей.

В полиции сообщили, что сейчас парня оперируют.

Это первый случай подрыва мирного жителя на мине в 2017 году.

В конце января специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик выразил обеспокоенность увеличением количества жертв среди гражданских в результате боевых действий.

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