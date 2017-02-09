В результате обстрела боевиков ранены двое жителей Авдеевки

Осколочные ранения получили двое мужчин: 1967 и 1957 годов рождения

Сегодня во время обстрела боевиками Авдеевки были ранены двое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

По сообщению полиции, боевики нанесли очередной удар по старой части города около 14:40. Пострадали ул. Соборная и Тургенева.

Осколочные ранения получили двое мужчин: 1967 и 1957 годов рождения.

Отмечается, что в момент обстрела один из пострадавших - 49-летний местный житель - находился в собственном дворе по ул. Соборной. С ранениями руки и лопатки он был госпитализирован в городскую больницу.

Другого, 60-летнего мужчину, задело осколком разорвавшегося снаряда, когда он ехал на велосипеде. Он также доставлен в местную больницу, медики констатировали у него осколочное ранение левой лобной части.

Кроме того, разрушениям подверглись дома 12 и 14 по ул. Тургенева. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, ситуация в Авдеевке обострилась в конце января, когда боевики перешли в наступление с целью захвата авдеевской промзоны. С тех пор обстрелы позиций ВСУ и жилых кварталов города почти не прекращаются.

По состоянию на 07:00 9 февраля из Авдеевки Донецкой области были эвакуированы 298 человек, из них 44 человека пожилого возраста и 139 детей.

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