Ликвидация и похороны боевика Гиви: новые подробности

Студентов и так называемых бюджетников обязали явиться на похороны террориста Гиви в оккупированном Донецке

Жителей оккупированного Донецка, Горловки и Макеевки сгоняют сегодня на похороны ликвидированного боевика Гиви. Об этом LIGA.net сообщили источники в Донецке.

По информации LIGA.net, в некоторых вузах, студентов специально освобождают с занятий, чтобы обеспечить явку.

"Многие пойдут, поскольку сказали, что проверят по спискам. Я лично нет, они хотят картинку сделать для российских СМИ, очередное шоу, как с Моторолой (уничтоженный один из главарей террористов, - ред)", - сказал студент Михаил, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, это касается и преподавателей вузов. "Слышал, что с каждой группы старостам дали разнарядку собрать какой-то минимум человек, ну как понимаете, есть среди них и реально сочувствующие", - добавил он.

Также так называемых бюджетников Донецка "обязали" явиться на церемонию прощания с террористом.

"Иначе - сказали, что уволят", - отметила дончанка Ольга.

Она уточнила, что всех ее знакомых коллег собирают возле театра оперы и балета в Донецке с 10:00 до 12:00.

Гиви будет похоронен на кладбище возле Донецкого моря недалеко от террориста Моторолы.

По информации LIGA.net, на месте прощания возле театра в настоящее время отмечается много пророссийских наемников.

8 февраля полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования Сомали.

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Ранее прошла информация, что Толстых контузило в боях под Авдеевкой, однако позднее появились уточняющие данные, что он был ранен.

СБУ не подтверждает информацию о том, что террориста Гиви в оккупированном Донецке уничтожила украинская ДРГ.

16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на ликвидацию была незамедлительной.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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