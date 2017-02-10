В ВСУ сообщили детали о сбитом в Донбассе российском беспилотнике

Есть вероятность того, что БПЛА корректировал точное боевое поражение по позициям ВСУ в Широкино и Лебединском, сказали в ВСУ

У сбитого вчера российского беспилотника был жесткий диск, рассчитанный на 16 часов непрерывной записи. Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщили украинские военные.

"Он выдал себя сильным гудением. Был звук, было слышно", - сказал пресс-офицер сектора Мариуполь Иван Чмиль.

Как выяснилось, это БПЛА типа Орлан-10.

"Достаточно большой, с размахом крыльев до двух метров, на борту находилось 12 камер", - отметили в ВСУ.

Бойцы АТО не исключают, что вражескую артиллерию на украинские военные позиции и на Талаковку наводил и корректировал именно он.

"Также есть вероятность того, что этот аппарат корректировал точное боевое поражение по позициям ВСУ в Широкино и Лебединском", - добавил боец АТО.

9 февраля сообщалось, что силы АТО сбили беспилотник, который может принадлежать вооруженным силам Российской Федерации.

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