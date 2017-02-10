ОБСЕ: В Станице в месте разведения сил и войск было 95 взрывов

Ночью камеры ОБСЕ зафиксировали 95 взрывов, оцененных как разрывы снарядов разного типа, в том числе 18 разрывов минометных мин

Камера Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Станице Луганской зафиксировала нарушения режима прекращения огня в пределах участка разведения в ночь на 4 февраля. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Камера СММ в ночь с 3 на 4 февраля зафиксировала перестрелку, начавшуюся с двух снарядов с юго‑востока на северо‑запад, за которыми последовал еще 21 снаряд с северо‑запада на юго‑восток. В ходе дальнейшей огневой активности были выпущены по крайней мере 85 снарядов с различных направлений, включая 62 с северо‑запада на юго‑восток", - отметили в пресс-службе.

Также были зафиксированы 95 взрывов, оцененных как разрывы снарядов разного типа, в том числе 18 разрывов минометных мин. По оценке СММ, практически все эти нарушения режима прекращения огня произошли в пределах участка разведения сил и средств на расстоянии 0,8-2,3 км в секторе от юго‑востока до юго‑запада от места, где установлена камера.

За период с 4 по 7 февраля камера не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

Местные жители Станицы Луганской рассказали LIGA.net, что в ночь на 4 февраля спать было невозможно. "Стены моего дома ходуном ходили, страшно, конечно", - сказала Светлана.

По информации LIGA.net, в оккупированном Луганске жителей пугают возможным наступлением ВСУ. "Говорят, что и Станицу (пункт пропуска, - ред) закроют из-за этого", - сказала луганчанка Алина.

25 января сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР на блокпосту в Станице Луганской забирают сумки местных жителей, в которых находятся продукты питания: мясо, яйца, сало, запугивая их заразиться африканской чумой.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.