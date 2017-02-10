Главари ЛНР приказали подчиненным набирать в войска женщин - ГУР

Серьезная недоукомплектованность незаконных вооруженных формирований личным составом вынуждает оккупантов "призывать на службу" женщин

В связи с ограничением финансовой поддержки РФ задерживается выплата жалования боевикам гибридной армии РФ на временно оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает Главное управления разведки в своей Facebook-сводке.

По данным информаторов ГУР в зоне АТО, последние выплаты террористам были проведены в начале января, причем в половинном размере.

Среди боевиков, прежде всего командного состава российских оккупационных войск, "отмечается резкий рост желающих уволиться", что разведка связывает с ликвидацией 4 февраля "народного милиционера ЛНР" Олега Анащенко и 8 февраля - полевого командира ДНР Михаила "Гиви" Толстых. На похороны последнего по указке главарей ОРДЛО среди боевиков принудительно собирают деньги.

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Сводка ГУР также сообщает о том, что из-за неукомплектованности личным составом гибридных войск командование оккупантов заставляет полевых командиров "принимать на службу" женщин.

В частности, на начало февраля в одном из НВФ, которое боевики называют "6-м отдельным мотострелковым полком армии ЛНР", число женщин выросло до 30 человек. "Недовольные качеством такого пополнения командиры подразделений требуют от командования ограничить "призыв женщин на службу", - подытоживают разведчики.

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