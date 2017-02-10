ОБСЕ назвала одну из причин эскалации в Донбассе

ОБСЕ никого не обвиняет в эскалации в Донбассе, сказал первый замглавы миссии Александр Хуг

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг считает, что одна из причин эскалации в Донбассе - это размещение вооружений в непосредственной близости друг от друга. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

"Вероятность возникновения насилия выше, когда стороны размещены в непосредственной близости друг от друга. Если нужно защитить объекты инфраструктуры в Донбассе, то позиции не должны сближаться , и тяжелое оружие, которое может поразить эти объекты, должно быть отведено", - сказал он.

Хуг подчеркнул, что ОБСЕ никого не обвиняет в эскалации в Донбассе.

"Ни на кого не указываем пальцем, мы просто устанавливаем факты на местах, и эти факты доступны для каждого в публичном доступе в отчетах ОБСЕ", - добавил Хуг.

Он добавил, что в Авдеевке ОБСЕ зафиксировала использование РСЗО с обеих сторон в период обострения ситуации.

"Действительно зафиксировали использование РСЗО с двух сторон, а также нахождение РСЗО по обе стороны разграничения, а они там не должны находиться. Я должен подчеркнуть, что характер ведения огня РСЗО неразборчив, и это приводит к жертвам среди мирных жителей. Это оружие должно быть отведено на большое расстояние от линии разграничения", - отметил Хуг.

В результате эскалации боевых действий в Донбассе за минувшую неделю погибли восемь гражданских лиц, еще 30 получили ранения..

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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