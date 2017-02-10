Сутки в зоне АТО прошли без потерь для ВСУ - Минобороны
За минувшие сутки, 9 февраля 2017 года, ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен в ходе боевых столкновений с террористами ДНР/ЛНР в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент LIGA.net.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.
В то же время, отметил Мотузяник, вчера на дороге между Павлополем и Чермалыком на мине подорвался мирный житель, он госпитализирован.
По словам спикера Минобороны, минувшие сутки на передовой зоны АТО были значительно спокойнее по сравнению с предыдущими днями.
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"По всему фронту сохраняется тенденция к некоторой деэскалации боевых действий, однако боевики не оставляют попыток спровоцировать Вооруженные Силы Украины, периодически применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение", - подчеркнул Мотузяник.
Ранее сегодня, 10 февраля, замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных миссией за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град.
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