Штаб: Боевики обстреляли Красногоровку из Градов

Информации о пострадавших пока нет

Боевики террористической организации ДНР обстреляли сегодня из РСЗО БМ-21 Град позиции ВСУ в Красногоровке. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00.00 9 февраля российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы ВСУ вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного минскими договоренностями оружия. На мариупольском направлении оккупантами были обстреляны позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Красногоровка из РСЗО БМ-21 Град, танков и 120 мм минометов", - отметили в пресс-центре.

На донецком направлении обстреляны позиции в районе Авдеевки с применением минометов 120 и 82 мм калибра.

Более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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