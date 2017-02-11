Завтра в Авдеевку начнут возвращаться жители - глава ВГА
Завтра в Авдеевку вернется первая группа из 30 местных жителей. Они уже подали соответствующие заявки. Об этом сообщил руководитель ВГА Авдеевки Павел Малыхин в эфире 112 Украина.
"Да, люди уже хотят возвращаться, там уже больше 30 человек подали заявку, мы их будем возвращать завтра", - сказал Малыхин.
Он сообщил, что в данный момент в городе спокойно, ситуация контролируется украинскими военными и полицией. Вместе с тем, по позициям сил АТО в Авдеевской промзоне стрельбы продолжается.
По словам Малыхина, опасность для жителей все еще сохраняется, так как "любой такой удар может навредить жизнедеятельности города".
Глава ВГА сообщил, что в аварийном порядке закрыто 148 поврежденных в результате обстрелов домов. Ведутся работы по их восстановлению.
Вчера штаб АТО сообщил, что Авдеевку обстреливали из 120-миллиметровых минометов.
7 февраля в Авдеевке было полностью восстановлено электро- и водоснабжение.
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