USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Донбассе дети играют рядом с ракетами от Градов - ОБСЕ

12.02.2017 11:11
Место не было ни обозначено, ни ограждено, отметили в ОБСЕ
В Донбассе дети играют рядом с ракетами от Градов - ОБСЕ
В северной части оккупированного села Новогригорьевка, которое расположено в 61 км к северо-востоку от Донецка, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, как двое детей 6-7 лет играли в снегу примерно в 30 метрах от ракеты РСЗО, которая не взорвалась. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

По оценке СММ, это была ракета РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм). 

"Офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК присутствовал на месте. Место не было ни обозначено, ни ограждено", - отметили в пресс-службе.

Находясь в одном километре км от села Знаменка наблюдатели увидели, что неподалеку от автобусной остановки в снегу лежал снаряд, по их оценке, калибра не менее 120 мм. 

Место также не было ни обозначено, ни ограждено.

10 февраля сообщалось, что более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 