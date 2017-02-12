В Донбассе дети играют рядом с ракетами от Градов - ОБСЕ
12.02.2017 11:11
Место не было ни обозначено, ни ограждено, отметили в ОБСЕ
В северной части оккупированного села Новогригорьевка, которое расположено в 61 км к северо-востоку от Донецка, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, как двое детей 6-7 лет играли в снегу примерно в 30 метрах от ракеты РСЗО, которая не взорвалась. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.
По оценке СММ, это была ракета РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм).
Место также не было ни обозначено, ни ограждено.
По оценке СММ, это была ракета РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм).
"Офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК присутствовал на месте. Место не было ни обозначено, ни ограждено", - отметили в пресс-службе.
Находясь в одном километре км от села Знаменка наблюдатели увидели, что неподалеку от автобусной остановки в снегу лежал снаряд, по их оценке, калибра не менее 120 мм.
Место также не было ни обозначено, ни ограждено.
10 февраля сообщалось, что более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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