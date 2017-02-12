В Донбассе дети играют рядом с ракетами от Градов - ОБСЕ

Место не было ни обозначено, ни ограждено, отметили в ОБСЕ



По оценке СММ, это была ракета РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм).





"Офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК присутствовал на месте. Место не было ни обозначено, ни ограждено", - отметили в пресс-службе.





Находясь в одном километре км от села Знаменка наблюдатели увидели, что неподалеку от автобусной остановки в снегу лежал снаряд, по их оценке, калибра не менее 120 мм.



Место также не было ни обозначено, ни ограждено.







10 февраля сообщалось , что более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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