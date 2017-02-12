В Черкассах пьяный депутат облсовета сбил двух человек: детали

В крови депутата областного совета было выявлено 1,14 промилле алкоголя, сказали в полиции



"Да, информацию подтверждаю, все подробности знает патрульная полиция, они были на месте. Открыто производство по ст 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством)", - сказал Грищенко.



Спикер патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк отметила Спикер патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк отметила LIGA.net , что вчера в 21:38 поступило сообщение, что в одном из развлекательных заведений произошел конфликт, после которого водитель сел в свой автомобиль Mercedes и при движении назад совершил наезд на автомобиль Lexus и начал уезжать с места ДТП.



"В результате в ДТП пострадали два человека, мужчина 1969 года рождения был госпитализирован. У водителя Mercedes было обнаружено 1,14 промилле алкоголя, составлен админпротокол", - подчеркнула Вовк.











На вопрос На вопрос LIGA.net , может ли она подтвердить, что именно депутат облсовета Рыбченко был пьян, она сказала: "Для нас - это только водитель".



Региональный журналист Валерий Воротник у себя в Региональный журналист Валерий Воротник у себя в Facebook отметил, что Рыбченко, разворачиваясь разбил чью машину, стоявшую на парковке, сбил двух человек.





"Переехал Олега Остапенко (одного из пострадавших в ДТП, - ред). Но и это еще не все. Рыбченко пытались остановить очевидцы. Он отчаянно дрался. Но, в конце концов, его успокоили. Говорят, раздавались выстрелы", - добавил журналист.



Руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Черкасской области информацию о возможных выстрелах Руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Черкасской области информацию о возможных выстрелах LIGA.net не подтвердил.





7 июля Верховная Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии в три раза - до 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (10200 грн). Однако новые штрафы никак не повлияли на количество пьяных, а наоборот, их в последнее время становится все больше.





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