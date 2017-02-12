Минобороны: боевики восемь часов обстреливали промзону в Авдеевке

Террористы применяли минометы, выпустив несколько десятков мин, сказали в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, двое получили ранения в Водяном и Широкино на мариупольском направлении. Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент LIGA.net.

На мариупольском направлении была сосредоточена активность боевиков на участке фронта Павлополь - Широкино. Террористы и днем, и ночью вели огонь по украинским опорным пунктам. Вчера враг активно применял бронетехнику. Павлополь попал под мощный минометный обстрел со стороны боевиков.



Поздно вечером они провоцировали обострение под Красногоровкой. Интенсивная перестрелка между силами АТО и оккупантами продолжались около одного часа. Враг использовал минометы и БМП.



Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов.



На донецком направлении основные боевые действия вчера велись в Авдеевской промзоне и на ее флангах. "С перерывами враждебные обстрелы продолжались восемь часов. Противник применял минометы, выпустив несколько десятков мин. Украинские военные открывали ответный огонь", - сказал Мотузяник.



Террористы нарушали режим прекращения огня на Светлодарской дуге, Горловском периметре, Донецком аэропорту.



Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрелов, в том числе шесть минометных.





По его словам Мотузяника, на луганском направлении было абсолютно спокойно.







За прошедшие сутки боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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