СБУ задержала женщину-снайпера боевиков: видео

Сотрудники СБУ установили, что задержанная была снайпером взвода быстрого реагирования террористической организации ДНР

По словам Мотузяника, сотрудники СБУ установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом так называемых "внутренних войск" террористической организации ДНР.





"Женщину задержали, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов. По словам задержанной, она в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России вблизи Таганрога в Ростовской области", - сказал Мотузяник.



"Там были российские инструктора, которые учили нас стрелять. Выезжала на блокпосты с оружием", - сказала женщина-боевик.









10 февраля сообщалось , что главари ЛНР приказали подчиненным набирать в войска женщин.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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