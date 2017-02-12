СБУ задержала женщину-снайпера боевиков: видео
12.02.2017 14:09
Сотрудники СБУ установили, что задержанная была снайпером взвода быстрого реагирования террористической организации ДНР
СБУ задержала женщину-снайпера боевиков на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент LIGA.net.
"Там были российские инструктора, которые учили нас стрелять. Выезжала на блокпосты с оружием", - сказала женщина-боевик.
По словам Мотузяника, сотрудники СБУ установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом так называемых "внутренних войск" террористической организации ДНР.
"Женщину задержали, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов. По словам задержанной, она в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России вблизи Таганрога в Ростовской области", - сказал Мотузяник.
"Там были российские инструктора, которые учили нас стрелять. Выезжала на блокпосты с оружием", - сказала женщина-боевик.
10 февраля сообщалось, что главари ЛНР приказали подчиненным набирать в войска женщин.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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