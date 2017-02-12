В ОВГА показали, как изменится одна из школ после обстрелов: фото
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что до конца марта будет восстановлена школа опорная школа в поселке Былбасовка Славянского района. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Утром объехал инфраструктурные объекты северной части Донбасса. Опорная школа в Былбасовке, до конца марта дети должны зайти в обновленную школу. Там уже завершена термомодернизация и замена крыши, замена системы отопления и теплосети. Сейчас практически полностью завершены работы на третьем и втором этажах", - сказал Жебривский.
По его словам, в кабинетах устанавливают интерактивные доски, мультимедийное и компьютерное оборудование.
"С наступлением тепла покрасим школу и приступим к благоустройству территории и обустройство спортивных площадок. Школа без сомнения будет украшением Былбасовки", - добавил Жебривский.
20 сентября 2016 года он заявлял, что на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, работают 325 украиноязычных школю
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