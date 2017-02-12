Штаб: боевики обстреляли Авдеевку из БМП и минометов

По Троицкому, Новоселовке Второй, Камянке стреляли снайперы боевиков

По состоянию на 18:00 зафиксировано 33 обстрела позиций ВСУ. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении террористы из 82 мм минометов обстреливали Павлополь и Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Водяное и Широкино.

По Новотроицкому огонь вел такйже снайпер, а по Новогригорьевке - БМП.

На донецком направлении из минометов боевики обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевке.

Из гранатометов и стрелкового оружия - Новоселовку Вторую, Камянку, Луганское. По позициям сил АТО в районе Авдеевки огонь террористы вели из БМП. По Троицкому, Новоселовке Второй, Камянке стреляли снайперы.

На луганском направлении из гранатометов гибридные войска РФ обстреляли Новоалександровку.

Ранее сегодня сообщалось, что СБУ задержала женщину-снайпера боевиков на линии разграничения в Донбассе.

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