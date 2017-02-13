ИС: под Пикузами группы боевиков пытались оттеснить ВСУ с позиций

Пехотные группы террористов при крупнокалиберных пулеметах поддержки не смогли осуществить задуманное: военные отбросили боевиков ответным огнем

В зоне АТО за выходные значительно снизилось количество случаев применения гибридной армией РФ запрещенных минскими соглашениями вооружений: в основном обстрелы ведутся из пехотного оружия и орудий бронетехники. Об этом говорится в сводке военных экспертов группы Информационное сопротивление.

В районе поселка Пикузы (экс-Коминтерново) в Приазовье противник пытался оттеснить боевое охранение ВСУ северо-западнее поселка силами двух пехотных групп по 10-12 человек при поддержке огня крупнокалиберных пулеметов, но ответным огнем боевиков отбросили назад.

Пикузы на карте региона:





На участке от Песок до Троицкого (юго-западнее Горловки), помимо остального спектра вооружений, по крайней мере дважды отмечено использование оккупантами мобильных установок Град-П с эпизодическими ударами по жилой застройке в старой Авдеевке.

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На целом ряде участков линии фронта противник подтянул к передовой оперативно-тактические резервы. В районе Донецка переброшен новый усиленный батальон к участку Спартак-Путиловка: 6-8 единиц бронемашин. Развертывание еще одной БТГр зафиксировано на участке Александровка-Еленовка - колонны по 16-18 единиц автотранспорта и легкой бронетехники. В Петровском районе Донецка под видом ротации оккупанты усилили тактическую группу как минимум дополнительно ротой с бронетехникой по 3-4 грузовика, часто с СПГ, АГС-ами и минометами, а также 2-3 бронемашинами.

Юго-западнее Кадиевки за первым эшелоном скрытно развернулся усиленный батальон оккупантов в треугольнике Калиново-Веселогоровка-Алмазная при 24-25 единицах автотранспорта и бронетехники.

На приморском направлении в районе Крещатицкого и Патриотичного, а также севернее Новоазовска отмечается появление новых оборудованных артиллерийских позиций оккупантов.

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