ГУР: на фронте деэскалация - боевики не применяют артиллерию

Обстановка вдоль линии разграничения в зоне АТО приобретает признаки деэскалации, что связано с уменьшением применения противником тяжелого вооружения. Ранее обнародованные данные агентуры группы ИС в Донбассе о деэскалации подтвердили на Facebook-странице Главного управлении разведки.

Тем не менее, противник продолжает проводить провокационные обстрелы позиций сил АТО под Авдеевкой, Курахово и на мариупольском направлении из минометов обоих калибров и другого пехотного оружия.

Подразделение гибридной армии, задействованное в боях под Авдеевкой и Ясноватой, привлечено к съемкам постановочных пропагандистских видеосюжетов российскими СМИ. Курируют подельников оккупанта от СМИ РФ офицеры Центра информационного противостояния ЮВО ВС РФ.

Читайте также: Точка-У в Донбассе: пропагандисты России заговорили о "геноциде"

Как сообщает разведка, 12 февраля в Голубивке, не справившись с управлением, механик-водитель БМП террористов совершил наезд на автомобили местных жителей. В результате инцидента травмированы двое гражданских, их авто повреждены.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.