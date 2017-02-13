Снова буряты: местные в Донбассе жалуются на жестокость боевиков

Оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях Донбасса. К их проведению привлекаются штатные подразделения войск Нацгвардии РФ, сообщает группа военных экспертов Информационное сопротивление.

По данным агентуры ИС, с 6 по 12 февраля "силовикам ДНР" поступило более 100 жалоб от граждан на "жестокие действия российских военнослужащих", прежде всего лиц бурятской национальности, по отношению к мирному населению. В конце января, как отмечает источник, в район временно оккупированного Новоазовска прибыли около 200 нацгвардейцев РФ из ППД в Бурятии.

Также, по данным информаторов группы ИС, 9-12 февраля через неподконтрольный Украине пункт пропуска Изварино в Донбасс зашли около 10 бронемашин и автобусов с террористами-казаками из группировки Всевеликое войско донское в количестве около 300 человек. Через также неподконтрольный Киеву пункт пропуска Мариновка на восток Украины из РФ зашли очередные 25 танков для оккупационного контингента.

Читайте также: Буряты в Донбассе. Российская газета о военных РФ в зоне АТО

Пытаясь запугать местное население и сформировать у него образ врага в лице ВСУ, артиллерийские подразделения боевиков из Брянки и Хрустального наносили удары по временно оккупированным населенным пунктам - Ирмино, Первомайску, Желтому, Славяносербску и Суходолу.

Обстрелы осуществлялись во время проведения учений артподразделений, отмечает источник.

Читайте также: В Сирии убит командир дебальцевских "бурятских танкистов"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.