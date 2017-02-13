ИС: Банды боевиков Л/ДНР приведены в высшую степень боеготовности

Войска противника переведены на казарменное положение, проводятся учения, это обусловлено подготовкой к инспекторской проверке минороны РФ

Боевики российско-террористической гибридной армии в последние двое суток приведены в высшую степень боеготовности, в частности это касается подразделений террористов "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР". Об этом сообщает группа военных экспертов Информационное сопротивление.

Войска противника переведены на казарменное положение, проводятся учения, инженерное оборудование дополнительных рубежей обороны.

Это обусловлено подготовкой данных соединений к инспекторской проверке министерства обороны РФ, запланированной на вторую половину февраля.

Ранее сообщалось, что боевики в последние двое суток снизили активность и стали меньше использовать тяжелое вооружение.

Кроме того, подразделение гибридной армии, задействованное в боях под Авдеевкой и Ясноватой, привлечено к съемкам постановочных пропагандистских видеосюжетов российскими СМИ. Курируют подельников оккупанта от СМИ РФ офицеры Центра информационного противостояния ЮВО ВС РФ.

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