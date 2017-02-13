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В Станице женщина сожгла новорожденного, пытаясь обвинить ВСУ

13.02.2017 15:48
Подозреваемая с целью дискредитации ВСУ, сказала что якобы ребенка украли бойцы АТО, отметили в Нацполиции
В Станице женщина сожгла новорожденного, пытаясь обвинить ВСУ
В Луганской области сотрудники Нацполиции задержали женщину, которая подозревается в убийстве новорожденного. Об этом у себя в Facebook сообщила руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай. 

По ее словам, полицейские задержали 57-летнюю женщину, которая подозревается в совершении тяжкого преступления - убийстве, расчленении и сожжении трехмесячного ребенка. Женщине грозит пожизненное лишение свободы.

"Вчера в полицию поступило сообщение от 36-летней женщины, жительницы Станицы Луганской о том, что она обнаружила пропажу своего трехмесячного ребенка", - сказала Погукай.

Полицейские установили, что 11 февраля мать младенца со своим сожителем употребляли спиртные напитки по месту жительства подозреваемой, которая праздновала свой день рождения. 

"Оставив младенца в доме хозяйки, сожители пошли за молоком для ребенка. Вернувшись, обнаружили отсутствие младенца. Хозяйка для того, чтобы отвести от себя подозрение в совершении преступления и дискредитировать Вооруженные Силы Украины, сказала женщине, что якобы ребенка украли военнослужащие ВСУ. Мать ребенка после самостоятельных поисков обратилась в полицию", - подчеркнула Погукай.

В комментарии LIGA.net Погукай сказала, что установить причину случившего пока сложно. "Она (подозреваемая, - ред) пока ничего не говорит", - добавила Погукай.

Полицейские при осмотре места происшествия и проведения следственно-оперативных действий был обнаружен труп младенца с признаками вскрытия и поджога. 

По предварительной информации убийство, расчленение и попытку сжечь труп младенца совершила подозреваемая, она заставила своего сожителя выбросить обгоревшие остатки трупа младенца в яму заброшенного дома, который находится неподалеку.

По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ч. 2 статьи 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка). 

По подозрению в совершении преступления согласно ст. 208 УК подозреваемую задержали, она оказалась ранее судимой за совершение убийства. 

12 февраля сообщалось, что в Дарницком районе города Киева женщина из окна седьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота, а после этого выпрыгнула сама.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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