В Станице женщина сожгла новорожденного, пытаясь обвинить ВСУ

По ее словам, полицейские задержали 57-летнюю женщину, которая подозревается в совершении тяжкого преступления - убийстве, расчленении и сожжении трехмесячного ребенка. Женщине грозит пожизненное лишение свободы.



"Вчера в полицию поступило сообщение от 36-летней женщины, жительницы Станицы Луганской о том, что она обнаружила пропажу своего трехмесячного ребенка", - сказала Погукай.



Полицейские установили, что 11 февраля мать младенца со своим сожителем употребляли спиртные напитки по месту жительства подозреваемой, которая праздновала свой день рождения.



"Оставив младенца в доме хозяйки, сожители пошли за молоком для ребенка. Вернувшись, обнаружили отсутствие младенца. Хозяйка для того, чтобы отвести от себя подозрение в совершении преступления и дискредитировать Вооруженные Силы Украины, сказала женщине, что якобы ребенка украли военнослужащие ВСУ. Мать ребенка после самостоятельных поисков обратилась в полицию", - подчеркнула Погукай.





В комментарии LIGA.net Погукай сказала, что установить причину случившего пока сложно. "Она (подозреваемая, - ред) пока ничего не говорит", - добавила Погукай.



Полицейские при осмотре места происшествия и проведения следственно-оперативных действий был обнаружен труп младенца с признаками вскрытия и поджога.



По предварительной информации убийство, расчленение и попытку сжечь труп младенца совершила подозреваемая, она заставила своего сожителя выбросить обгоревшие остатки трупа младенца в яму заброшенного дома, который находится неподалеку.



По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ч. 2 статьи 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка).



По подозрению в совершении преступления согласно ст. 208 УК подозреваемую задержали, она оказалась ранее судимой за совершение убийства.