В Днепре мужчина подорвал себя возле кафе: фото
В понедельник утром, 13 февраля, в Самарском районе Днепра произошел взрыв гранаты в результате которого погиб 43-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
Сообщение о происшествии поступило к правоохранителям около 11:00 утра, на место отправилась полиция и взрывотехники.
Силовики обследователи место взрыва. По предварительной информации, мужчина на выходе из кафе по улице Молодогвардейской выдернул чеку гранаты и взорвал себя.
Эксперты-взрывотехники утверждают, что взорвалась граната Ф-1. Никто из посетителей и работников кафе не пострадал.
По словам свидетелей, мужчина зашел в кафе, заказал кофе, выпил и ушел. Затем на выходе из заведения прогремел взрыв. Человек, который погиб, был 43-летним местным жителем.
Фото: dp.npu.gov.ua
Правоохранители квалицировали произошедшее как самоубийство. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины. Продолжаются следственные действия.
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