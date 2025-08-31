The Telegraph: Миротворцев в Украине может возглавить командующий силами НАТО в Европе

У Европы нет опыта координации масштабных военных миссий, поэтому может быть привлечен генерал из США

Алексус Гринкевич (Фото: nato.int)

Командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич может возглавить миротворческую миссию в Украине. Об этом сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на неназванных собеседников.

Газета отметила, что у Европы нет опыта координации крупных военных миссий, эта задача в основном возложена на американских генералов. Официальные лица Европы и США обсудили перспективу использования американского военного командующего для наблюдения за всеми развертываниями войск в рамках плана гарантий безопасности Украины.

Гринкевич возможная кандидатура, которую должен рассмотреть президент США Дональд Трамп. Однако, как сообщает газета, Белый дом уже одобрил его участие в финальном этапе планирования, что европейская сторона расценила как знак поддержки гарантий безопасности.

"Предоставив генералу Гринкевичу более значительную роль, коалиция получит выгоду от заранее разработанных планов по защите континента от российского вторжения и дополнительную поддержку со стороны Америки в плане гарантий безопасности", – отмечает The Telegraph.

По данным неназванных собеседников, наиболее важной задачей миротворцев будет восстановление Сил обороны Украины и превращение их в "основную форму сдерживания российских атак". Союзники будут вооружать их и обучать, сказано в вероятном плане реализации гарантий безопасности, который еще обсуждается.

Также Украина продолжит закупать системы обороны по типу ракетных батарей Patriot и пусковых установок Himars за средства от Европы. Но наиболее проблемным вопросом обсуждений является создание демилитаризованной буферной зоны. По информации The Telegraph, Украина может потребовать размещения там войск из Европы.