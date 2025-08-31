The Telegraph: Миротворців в Україні може очолити командувач силами НАТО в Європі

У Європи немає досвіду координації масштабних військових місій, тому може бути залучений генерал зі США

Алексус Гринкевич (Фото: nato.int)

Командувач силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич може очолити миротворчу місію в Україні. Про це повідомила газета The Telegraph, посилаючись на неназваних співрозмовників.

Газета зазначила, що у Європи немає досвіду координації великих військових місій, це завдання здебільшого покладено на американських генералів. Офіційні особи Європи та США обговорили перспективу використання американського військового командувача для спостереження за всіма розгортаннями військ у межах плану гарантій безпеки України.

Гринкевич – можлива кандидатура, яку має розглянути президент США Дональд Трамп. Однак, як повідомляє газета, Білий дім уже схвалив його участь у фінальному етапі планування, що європейська сторона розцінила як знак підтримки гарантій безпеки.

"Надавши генералу Гринкевичу більш значущу роль, коаліція отримає вигоду від заздалегідь розроблених планів щодо захисту континенту від російського вторгнення і додаткову підтримку з боку Америки в плані гарантій безпеки", – зазначає The Telegraph.

За даними неназваних співрозмовників, найважливішим завданням миротворців буде відновлення Сил оборони України та перетворення їх на "основну форму стримування російських атак". Союзники озброюватимуть їх і навчатимуть, ідеться в імовірному плані реалізації гарантій безпеки, який ще обговорюють.

Також Україна продовжить закуповувати системи оборони на кшталт ракетних батарей Patriot і пускових установок Himars за кошти від Європи. Але найбільш проблемним питанням обговорень є створення демілітаризованої буферної зони. За інформацією The Telegraph, Україна може вимагати розміщення там військ з Європи.