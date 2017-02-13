Сутки в АТО: погибших нет, ранен один военный

Украинский военный был ранен в Авдеевке Донецкой области



На луганском направлении вчера произошло четыре вражеских обстрела с использованием пулеметов и гранатометов в Попаснянском районе. Один был утром, остальные вечером - между 21:00 и 23:00.



"На участке фронта от российской границы до Золотого вчера боевые действия не велись", - сказал Мотузяник.





На донецком направлении обстановка на остается неизменной.



"Активность противника сосредоточена у Авдеевки. Вчера боевые действия на этих рубежах велись с перерывами, около восьми часов. При этом боевики применяли минометы", - подчеркнул Мотузяник.



Севернее, на участке фронта Верхнеторецкое - Новоселовка Вторая, также вчера было неспокойно. Противник четыре раза открывал огонь из минометов и легкого вооружения.





Каждый обстрел продолжался от 20 минут до часа.



Оккупанты нарушали режим тишины в Светлодарской дуге, под Горловкой и в Донецком аэропорту. В Троицком и Каменце стреляли вражеские снайперы, а по позиции Шахта Бутовка - враждебная БМП.



Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошел 21 вражеский обстрел, в том числе шесть минометных.





На мариупольском направлении террористы продолжают обстрелы украинских позиций практически по всей линии фронта, эпизодически применяя тяжелое вооружение.



Вчера по позициям ВСУ было выпущено не менее 27 мин. Наибольшее их количество пришлось на Красногоровку, Новотроицкое, Гнутово, Водяное.



Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 42 вражеских обстрелов, в том числе пять минометных.







Силы АТО предупреждают , если пророссийские наемники не прекратят обстрелы позиций ВСУ, то они будут вынуждены открыть ответный огонь после 16:30





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один боец АТО получил ранения в Авдеевке. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.